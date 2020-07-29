Данилов о Кучме: Мы договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас рассматриваются несколько кандидатур на замену Леониду Кучме в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я не могу сейчас дать информацию о том, кто придет ему (Кучме, - ред.) на замену, есть несколько вариантов. И до тех пор, пока не будет окончательного решения, я не могу их назвать. Конечно, кандидаты были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти... сейчас происходит этот процесс и, поверьте, Украина будет представлена (в ТКГ, - ред.) очень мощно, как и до этого времени", - сказал Данилов в эфире канала "Украина 24".

Он также добавил, что у Кучмы есть опыт во многих государственных процессах и он и впредь будет делиться с ним с действующими властями.

"Леониду Даниловичу 81 год, он очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях между Украиной и Россией, но и в отношениях, происходящих вообще в мире... Понимая государственическую позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще сможет отстраниться от этих процессов. Он обязательно поможет Владимиру Александровичу Зеленскому", - отметил Данилов.

Как известно, Кучма участвовал в Минской группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе с 2014 года.

В 2018 году он заявил, что выходит из переговоров из-за "критического возраста".

3 июня 2019 года Леонид Кучма снова возглавил переговорный процесс в Минске. Всего за время своей работы совершил около 100 поездок в Минск.

28 июля, он попросил Зеленского освободить его от обязанностей.