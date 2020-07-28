Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о том, что перемирие на Востоке Украины было одним из пяти сценариев, рассматривавшихся украинской властью.

Как заявил Данилов в эфире канала Украина 24, эти пять сценариев рассматривались на закрытом заседании СНБО 5 ноября, за четыре дня до "нормандского саммита".

"Он (президент, - ред.) ехал, и имел за плечами решение СНБО Украины. Оно остается действующим до сегодняшнего дня", - сказал он.

"Год будет всплывать 9 декабря. После того, как оно пройдет, мы будем понимать, что делать дальше. Мы дали нашему противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны", - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, что будет предпринято после 9 декабря в случае несрабатывания летнего сценария, Данилов сказал, что пройдет еще одно заседание СНБО и уже по его итогам будут приниматься соответствующие решения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.