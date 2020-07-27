"Усиленный режим прекращения огня": в Минобороны сообщили детали нового перемирия

На Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

27 июля в полночь на востоке Украины в районе проведения Операции объединенных сил начало действовать перемирие, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа.

В Министерстве обороны сообщили о том, что предусматривает это перемирие и какие запреты вводятся:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

Как сообщалось, на Донбассе в районе проведения боевых действий наступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Соответствующие решение ранее согласовали участники ТКГ. Украинские военные заявляют, что готовы дать отпор оккупантам, если те снова откроют огонь.

За несколько часов до наступления "тишины" Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским президентом.