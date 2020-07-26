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Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину

Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
19:16 Сегодня Телеграф ОПУ Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

Как сообщается, Зеленский поднимал вопрос безопасности на Донбассе. 

"Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - сказано в сообщении. 

Президенты Украины и РФ обсудили вопросы взаимодействия в вопросах разминирования, разведение сил и средств, открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также доступа МККК к удерживаемым лицам. 

Также Зеленский поднимал вопрос освобождения политзаключенного Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его младшего сына. 

"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации," - сказано в сообщении ОПУ.

"Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - добавили в Офисе.

Также отмечается, что был затронут вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже, в контексте проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине. 

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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