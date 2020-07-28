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Резников о нарушениях перемирия: У украинской стороны есть право на ответный огонь

Резников о нарушениях перемирия: У украинской стороны есть право на ответный огонь
Обновлено 03:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников напомнил, что Украина оставляет за собой право на огневой ответ в случаях нарушения перемирия со стороны российских наемников.

"Существует международное право, конвенции... оставляющие право украинской стороне на ответный огонь, в случае нарушения режима тишины", - заявил Резников в эфире одного из телеканалов. 

"Кто-то из моих коллег ссылается на ст.51 устава ООН, говорящей о праве на самооборону. Я хочу добавить, что существует также Гаагская конвенция от 1907 года о законах и обычаях войны. Она достаточно четка говорит, что если одна из сторон нарушила режим перемирия, то другая имеет полное право на возобновление боевых действий. Наши военные об этом тоже знают", - сказал он. 

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.

Тем не менее, уже в 00:20 и 00:45 подразделения 36-й морской пехоты были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Алексей Резников, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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