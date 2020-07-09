Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования

Трехсторонняя контактная группа на заседании 8 июля предварительно согласовала 13 участков для проведения работ по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках этой работы (в вопросе разработки обновленного плана разминирования - ред.) И во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовали 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков", - сказано в сообщении.

Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Вместе с тем для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции "другой стороны".