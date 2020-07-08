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Наев: ОБСЕ помогла согласовать с оккупантами "тишину" для тушения пожаров

Наев: ОБСЕ помогла согласовать с оккупантами "тишину" для тушения пожаров
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Украинская сторона с помощью ОБСЕ согласовала с представителями так называемых "ДНР/ЛНР" использование самолетов для тушения пожара на Луганщине. Об этом в сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Мы с помощью Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе получили такое разрешение. То есть введен режим "тишины", потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение. В начале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ они предоставили подтверждение и режим «тишины» был введен. Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией", - проинформировал Наев.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации в тушении лесных пожаров в Луганской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что особенность решения относительно авиации - близкое расположение линии разграничения и "отсутствие у нас понимания со стороны оккупационной власти".

Ранее председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявлял, что авиацию не могут привлечь к тушению лесных пожаров, поскольку представители оккупационных властей на отдельной территории Луганской области не дают никаких гарантий безопасности.

На Луганщине более 1,6 тыс человек и 200 единиц техники тушат лесные пожары

Масштабные лесные пожары на Луганщине тушат с 6 июля. Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.

Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.

Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново, а также уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

В среду, 8 июля, на Луганщину вылетел Президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Все по теме:

Украина, Пожар, ОБСЕ, Боевики, Донбасс, ООС.

Автор:

Телеграф
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