На Луганщине более 1,6 тыс человек и 200 единиц техники тушат лесные пожары

На Луганщине по состоянию на 14.00 более 1,6 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских продолжают тушить лесной пожар на площади около 5 тыс. гектаров. Об этом сообщили в ГСЧС

"По состоянию на 14:00 8 июля продолжается тушение лесного пожара... Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 человека и 200 единиц техники, из них от ГСЧС 632 спасателя и 139 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета АН-32П; от ВСУ - 386 человек и 21 единица техники; от лесного хозяйства 101 человек и 40 единиц техники; от Нацполиции - 503 человека.

Основные силы и средства брошены на защиту населенных пунктов, создание минерализованных полос и тушение отдельных очагов пожара, подчеркнули в Госслужбе.

Как сообщалось, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха произошло его распространение на село Смоляниново Новоайдарского района. Также продолжается ликвидация пожара возле села Капитаново, площадь которого составляет около 40 гектаров.

В результатет чрезвычайной ситуации погибли пять человек.

Огнем уничтожены 23 и повреждены 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Сегодня, 8 июля, в Луганской области прошло выездное заседание оперативного штаба с участием Президента Украины Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова, министра внутренних дел Арсена Авакова, главы Национальной полиции Игоря Клименко и руководителя ГСЧС Николая Чечёткина.