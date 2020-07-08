Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки более 800 новых больных COVID-19: статистика по областях
В Украине за сутки более 800 новых больных COVID-19: статистика по областях
Масштабные лесные пожары: Зеленский прибыл в Луганскую область
Масштабные лесные пожары: Зеленский прибыл в Луганскую область
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме
Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме

Масштабные лесные пожары: Зеленский прибыл в Луганскую область

Масштабные лесные пожары: Зеленский прибыл в Луганскую область
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.

Число погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области увеличилось до пяти человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

"Пять погибших. Уже нашли пятого", - уточнил он на заседании оперативного штаба на месте событий в среду.

Он поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим жителям, а также родственникам погибших.

По словам Зеленского, также решается вопрос предоставления временного жилья людям. В частности, рассматривают возможность поселения в пансионатах.

Также, президент рассказал, что Харьковская область предложила поселить пострадавших. 

"По поводу компенсации – сейчас идет заседание правительства параллельно. Надо понять, сколько нужно (средств на компенсации – ред.). То, что я сейчас услышал предложение, что надо быстро 50 миллионов – они есть в Кабмине – перечислить, чтобы помочь людям. Самое главное, условия, в которых они живут.

Предложения, которые предоставили мне коллеги, – 300 тысяч гривен, чтобы человек мог здесь купить такой же дом (как потерял – ред.). И сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые все потеряли, – хозяйство, документы, деньги. Надо быстро посчитать и предоставить людям эти компенсации", - сказал президент.

Как сообщалось, 6 июля возле с.Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Также продолжается ликвидация пожара возле села Капитаново, площадь которой составляет около 40 гектаров.

По информации МВД, предварительно, погибли 7 человек. В то же время утром 8 июля в полиции Луганской области сообщили, что подтверждена гибель 4 граждан, местонахождение одного гражданина не установлено. Эвакуированы 27 человек, из них 22 ребенка.

В результате пожара уничтожено огнем 23 дома, еще 59 повреждены. К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники. Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Луганская область, ГСЧС, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
04 Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского
05 Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, четверо военных получили ранения
На Донбассе четверо военных получили ранения
Коронавирус не отступает: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пандемия: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Илья Авербух завел роман со звездой &quot;Папиных дочек&quot;
Илья Авербух завел роман со звездой "Папиных дочек"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь