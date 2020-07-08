Масштабные лесные пожары: Зеленский прибыл в Луганскую область

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.

Число погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области увеличилось до пяти человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

"Пять погибших. Уже нашли пятого", - уточнил он на заседании оперативного штаба на месте событий в среду.

Он поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим жителям, а также родственникам погибших.

По словам Зеленского, также решается вопрос предоставления временного жилья людям. В частности, рассматривают возможность поселения в пансионатах.

Также, президент рассказал, что Харьковская область предложила поселить пострадавших.

"По поводу компенсации – сейчас идет заседание правительства параллельно. Надо понять, сколько нужно (средств на компенсации – ред.). То, что я сейчас услышал предложение, что надо быстро 50 миллионов – они есть в Кабмине – перечислить, чтобы помочь людям. Самое главное, условия, в которых они живут.

Предложения, которые предоставили мне коллеги, – 300 тысяч гривен, чтобы человек мог здесь купить такой же дом (как потерял – ред.). И сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые все потеряли, – хозяйство, документы, деньги. Надо быстро посчитать и предоставить людям эти компенсации", - сказал президент.

Как сообщалось, 6 июля возле с.Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Также продолжается ликвидация пожара возле села Капитаново, площадь которой составляет около 40 гектаров.

По информации МВД, предварительно, погибли 7 человек. В то же время утром 8 июля в полиции Луганской области сообщили, что подтверждена гибель 4 граждан, местонахождение одного гражданина не установлено. Эвакуированы 27 человек, из них 22 ребенка.

В результате пожара уничтожено огнем 23 дома, еще 59 повреждены. К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники. Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.