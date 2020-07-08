В Луганской области к тушению пожаров привлекут авиацию: решение Зеленского

Глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщил, что на совещании в Луганской области президент Украины принял решение использовать авиацию для тушения пожаров.

Аваков сообщил, что есть три очага, которые вызывают беспокойство. Кроме того, близкое расположение линии разграничения.

"Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения", - отметил Аваков на брифинге.

Аваков указал, что поставлена цель до конца дня полностью локализовать все очаги пожара.

Как сообщалось, сегодня, 8 июля, президент Украины прилетел в Луганскую область, где второй день бушуют масштабные лесные пожары.

Зеленский сообщил, что погибло пять человек. Президент распорядился обеспечить жильем пострадавших.

Как известно, пожар начался 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области. Из-за жаркой погоды и порывистого ветра огонь перекинулся на близрасположенные села. Людей пришлось эвакуировать. К тушению пожара привлекли военных и силы Нацгвардии.