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В Луганской области к тушению пожаров привлекут авиацию: решение Зеленского

В Луганской области к тушению пожаров привлекут авиацию: решение Зеленского
11:51 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщил, что на совещании в Луганской области президент Украины принял решение использовать авиацию для тушения пожаров.

Аваков сообщил, что есть три очага, которые вызывают беспокойство. Кроме того, близкое расположение линии разграничения.

"Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения", - отметил Аваков на брифинге.

Аваков указал, что поставлена цель до конца дня полностью локализовать все очаги пожара.

Как сообщалось, сегодня, 8 июля, президент Украины прилетел в Луганскую область, где второй день бушуют масштабные лесные пожары.

Зеленский сообщил, что погибло пять человек. Президент распорядился обеспечить жильем пострадавших.

Как известно, пожар начался 6 июля  в Новоайдарском районе Луганской области. Из-за жаркой погоды и порывистого ветра огонь перекинулся на близрасположенные села. Людей пришлось эвакуировать. К тушению пожара привлекли военных и силы Нацгвардии. 

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Все по теме:

Пожары, Луганская область, ГСЧС, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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