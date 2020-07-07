Лесные пожары: На Луганщине эвакуируют людей

На Луганщине продолжается ликвидация лесного пожара. Огонь подобрался к населенным пунктам, принято решение эвакуировать жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Луганской области.

На Луганщине продолжается ликвидация лесного пожара. Огонь подобрался к населенным пунктам, принято решение эвакуировать жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Луганской области.

Как сообщается, по состоянию на сегодняшнее утро, пожар на площади около 85 га - локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Сейчас продолжается ликвидация.

Отмечается, что в связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу до жилого сектора поселков Волчье и Смоляниновое Новоайдарского района.

"В настоящее время происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.