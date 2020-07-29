Резников о новом главе украинской делегации в ТКГ: Мы точно будем работать в команде в интересах Украины

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников будет исполнять функции главы украинской делегации в ТКГ после ухода с этого поста Леонида Кучмы.

Об этом Резников рассказал во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик".

"На сегодняшний день я являюсь первым заместителем председателя делегации, так что формально я буду некоторое время руководить этим процессом. Однако обращаю внимание, что стоит дождаться указа президента Зеленского, так как именно ним вносятся любые изменения в состав делегации", - сказал он.

Он также отметил, что Кучма официально продолжает оставаться главой, так как Зеленский пока не подписал указ о внесении изменений в составе украинской делегации в ТКГ.

Также вице-премьер выразил надежду, что новый глава будет хорошо известен в украинском обществе.

"Кем будет этот человек - определит президент Зеленский, и, я надеюсь, мы вскоре об этом узнаем. Мы точно будем работать в команде в интересах Украины", - отметил Резников.

Как известно, второй президент Украины Леонид Кучма участвовал в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с 2014 года.

В 2018 году он уже покидал ТКГ из-за "критического возраста".

3 июня 2019 года Леонид Кучма вновь возглавил украинскую делегацию в Минске. Всего за время своей работы совершил около 100 поездок в Минск.

28 июля, он попросил Зеленского освободить его от обязанностей.