Резников о новом главе украинской делегации в ТКГ: Мы точно будем работать в команде в интересах Украины

Об этом Резников рассказал во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик".
"На сегодняшний день я являюсь первым заместителем председателя делегации, так что формально я буду некоторое время руководить этим процессом. Однако обращаю внимание, что стоит дождаться указа президента Зеленского, так как именно ним вносятся любые изменения в состав делегации", - сказал он.
Он также отметил, что Кучма официально продолжает оставаться главой, так как Зеленский пока не подписал указ о внесении изменений в составе украинской делегации в ТКГ.
Также вице-премьер выразил надежду, что новый глава будет хорошо известен в украинском обществе.
"Кем будет этот человек - определит президент Зеленский, и, я надеюсь, мы вскоре об этом узнаем. Мы точно будем работать в команде в интересах Украины", - отметил Резников.
Как известно, второй президент Украины Леонид Кучма участвовал в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с 2014 года.
В 2018 году он уже покидал ТКГ из-за "критического возраста".
3 июня 2019 года Леонид Кучма вновь возглавил украинскую делегацию в Минске. Всего за время своей работы совершил около 100 поездок в Минск.
28 июля, он попросил Зеленского освободить его от обязанностей.