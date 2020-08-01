Кулеба о Кравчуке: Его поездки в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно, например, развалом СССР

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал замену Леонида Кучмы на Леонида Кравчука в переговорной группе ТКГ.

Кулеба считает, что первый президент Украины имеет большой политический опыт, который поможет значительно усилить делегацию, приводит его слова Главком.

По его словам, Кучма как минимум в феврале 2020 года планировал покинуть переговорный процесс, а Кравчук является достойной заменой.

"Он говорил, что, наверное, ему пора идти. Тем не менее, Леонид Данилович продолжал исполнять свою функцию", - сказал он.

Также Кулеба пошутил на тему визитов Кравчука в Беларусь.

"Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины - например, развалом Советского Союза", - пошутил глава МИД.

Как сообщалось, 30 июля Президент Украины назначил 86-летнего Леонида Кравчука новым главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

До этого переговорный процесс возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля он попросил Зеленского освободить его от обязанностей.