Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду

Заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина хотят вызвать в Верховную Раду для прояснения его слов об особом статусе.

"У нас есть в планах пригласить Фокина на комитет, чтобы он объяснил свою позицию и чтобы он разделил личную позицию (как выходца из Донбасса) и позицию члена ТКГ, какая она есть", - рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии Радио Свобода .

Также он добавил, что как заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже подготовил об этом соответствующее депутатское обращение.

Качура ожидает, что такая встреча с Фокиным может состояться уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.

При этом, по словам Качуры, как и в случае встречи комитета с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком, на встречу с Фокиным будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также представители комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ранее Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Также напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что "минские соглашения", а также предлагаемые положения украинской делегации в ТКГ по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Также глава ОПГ Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.