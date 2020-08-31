У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу

Глава президентского офиса Андрей Ермак отметил, что многие слова переговорщика "отражают положения минских соглашений", заключенных прошлой властью
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
Он отметил, что большинство заявлений первого премьера Украины, которые вчера взбудоражили общественность, "по сути, отражают положения первых и вторых минских договоренностей".
"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, с которыми почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - пояснил глава ОП.
Ермак подчеркнул: амнистия не может распространяться на тех, кто: а) совершал военные преступления, б) захватывал заложников, в) пытал и убивал пленных, г) торговал людьми, д) участвовал в финансировании терроризма и совершал другие тяжкие преступления.
Руководитель офиса Зеленского отметил, что минские соглашения и предложения украинской делегации не предусматривают особого статуса для всего Донбасса: речь идет исключительно о временно оккупированных районах (ОРДЛО).
"Есть четкие красные линии, которые неоднократно подчеркивал президент. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", – резюмировал Ермак.
Ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил Витольд Фокин.
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам. Министр также считает это заявление спекулятивным.
30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.