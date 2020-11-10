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Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
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Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах

Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
18:15 Сегодня Телеграф

Капитуляция Армении и окончание войны за Нагорный Карабах для многих стали неожиданностью. Ереван регулярно заявлял, что вот-вот победит, однако на деле терял один населенный пункт за другим. Учитывая оккупацию части юго-востока Украины, война в Карабахе может иметь общие черты с Донбассом.

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия в мини-интервью «Телеграфу» проанализировал ситуацию и указал на уроки для Украины.

Ираклий Джанашия

– Почему всё, что произошло в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, Россией и Турцией – произошло именно так?

– Это действительный хороший вопрос, на который я не могу дать четкого ответа. После захвата Шуши более чем логичными были бы действия по захвату Степанакерта (Ханкенди). Стратегически удобная позиция в Шуши позволяла азербайджанским вооруженным силам развить успешно наступление и дальше.

Карабах карта

Единственный адекватный сценарий - это давление со стороны РФ. Плюс инцидент со сбитым вчера российским вертолетом Ми-24 в районе села Эрасх. Кстати крайне интересное место, находящееся в считанных метрах как от границы с Азербайджаном, так и от границ с Турцией. И до Ирана пару километров. Очень «удачное» место чтобы считать, что вертолет сбили случайно. Отдельный вопрос: что делал российский вертолет, сопровождающий российский военный конвой в ста километрах по прямой на юго-юго-восток от Гюмри, где находится их военная база?

К тому же неофициальные заявления с российской стороны о переброске дивизии десантников. Ну, тут дураком нужно быть, чтобы поверить, что россияне начали действительно их перебрасывать. Встают логистические препятствия. Чтобы доставить войска в Армению (а это можно сделать только через Иран, Грузия не пустит) десантникам придется собраться в Махачкале, а затем либо перебраться на десантных кораблях по Каспийскому морю в Иран. Или этапами по железной дороге целыми составами через Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в Иран. А оттуда еще около тысячи километров по прямой до границы с Арменией ехать. А это - время. Так что или десантники уже в Иране на границе с Арменией стоят и ждут приказа (и заявление сделано, лишь чтобы их внезапное "появление" не стало неожиданностью), или это всё дешевые попытки попиариться.

В любом случае Москва и Стамбул уже два дня как договаривались о мирном урегулирования и разделе сфер влияний на Кавказе. Еще до захвата Шуши.

– Результаты завершения войны. Кто какую выгоду получил?

– Азербайджан вернул большую часть Нагорного Карабаха обратно. Включая стратегически важную территорию, выводящую на армянский участок дороги Е002 к Нахичевани. Более того - этот коридор теперь будет для них более открыт и регулироваться российскими миротворцами.

Россия в ближайшее время может многократно увеличить свое влияние на Армению. Введение своих миротворцев на территорию конфликта для них - это откровенная победа. И это только начало. В будущем Россия превратит Армению в одну большую российскую военную базу.

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Турция также усилила свое влияние на Кавказе - через усиление Азербайджана. К тому же, оставляя часть Нагорного Карабаха на будущее, Турция создает задел и возможность инициации войны вновь в далеком будущем.

Единственной проигравшей стороной конфликта является Армения в связи с потерями территорий, политическим кризисом и откровенным поражением.

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– Как могут развиваться события дальше?

– С учетом сильнейшего политического кризиса в Армении, и заявлении самих армян о непризнании действительными этих мирных соглашений, вполне возможен вариант продолжения войны.

Армяне требуют смещения действующего премьер-министра Пашиняна, и чтобы его место занял один из армянских генералов-ястребов, который продолжил бы войну. В таком случае война выйдет за пределы Нагорного Карабаха и распространится по всей армяно-азербайджанской границе. Как итог такого сценария: неконсолидированная Армения в разгар внутреннего политического кризиса без поддержки России потерпит полное поражение в течение нескольких недель. И на этом конфликт полностью прекратится.

– Какие выводы, основываясь на опыте этого конфликта, следует сделать Украине?

– Первым делом, НИКОГДА не сравнивайте войну в Карабахе с возможным сценарием военного урегулирования ситуации в ОРДЛО. Это два абсолютно разных сценария.

Их сценарий - битва в условно пустых городах (мирные армяне покидали города и населенные пункты заблаговременно) против сил противника без какой-либо поддержки России. Малая глубина территории.

Наш сценарий - битва в крупных городах (в том числе Донецк и Луганск) при самом активном участии РФ, включая весь спектр артиллерии, РСЗО и авиации. Десятки, если не сотни тысяч жертв, без какого-либо прогресса в войне. Подобные сравнения не просто наивны, но и в какой-то мере опасны.

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Но уроки всё-таки есть. Азербайджан не прохлаждался, имитируя косметические реформы, а долгие годы усердно готовился к этой войне, усиливаясь всеми возможными средствами, наращивая свою военную мощь.

Второй урок - использование для боевых действий беспилотников. Данная тактика показала себя крайне успешной в ходе ведения наступательной войны.

Ранее "Телеграф" рассказал, может ли Украина повторить судьбу Армении и стать жертвой договоренностей более сильных игроков.

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Все по теме:

Украина, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Донбасс, Ираклий Джанашия.

Автор:

Телеграф
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