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Вторник, 10.11.2020
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Если ты слабый и только ждешь помощи, то тебя разыграют более сильные игроки: может ли Украина повторить судьбу Армении

Если ты слабый и только ждешь помощи, то тебя разыграют более сильные игроки: может ли Украина повторить судьбу Армении
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Фото: rt.com

В ночь на вторник, 10 ноября, было объявление о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президентом РФ Владимир Путин. На спорные территории вводят миротворцев.

Ситуацию для «Телеграфа» оценил эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

«Главные выгодоприобретатели из ситуации - Россия и Турция. Всё произошло именно так, поскольку к этому всё шло с самого начала. Турция ставила себе задачу выйти на двусторонний формат переговоров с Россией через силовое изменение статус-кво. Россия с середины октября фактически согласилась с этим предложением. И тогда и появился "план Лаврова" по миротворцам», – отмечает эксперт.

По его мнению, в ближайшие недели будут качели, связанные с попыткой негативно настроенных по отношению к соглашению армян сорвать перемирие.

«Не исключена и подобная реакция от некоторых азербайджанцев. Россия и Турция будут "заземлять" соглашение в ближайшие недели, разворачивая миротворческие контингенты и приступая к выполнению своих обязанностей по отводу сил, – говорит Илия Куса. – Главный вывод из этой ситуации для Украины: если ты слабый, неспособный себя защищать и только ждешь помощи извне, то в итоге тебя придут и разыграют более сильные игроки. На сегодня Украина вполне может оказаться в роли Армении в играх внешних сил».

По мнению эксперта Игара Тышкевича, в сложившейся ситуации Турция усилит свое влияние на Азербайджан и Грузию, а РФ – на Армению. Есть и прямая угроза для Украины и Беларуси, так как Кремль будет демонстрировать, что имеет "успешный кейс" решения конфликта при своем "вмешательстве/посредничестве".

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Все по теме:

Украина, Турция, Россия, Армения, Карабах, Илия Куса.

Автор:

Телеграф
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