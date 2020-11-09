Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины

Развязка данного этапа войны в Нагорном Карабахе близится и уже вырисовывается контур заморозки конфликта.

Такими прогнозами поделился блогер Игар Тышкевич в Фейсбук.

"Армения, вероятней всего, сохранит большую часть Нагорного Карабаха. Азербайджан получит большую часть оккупированных азербайджанских районов на юге и юго-востоке от НКР (в границах 1991 года)", - пишет он.

По его словам, Турция усилит свое влияние на Азербайджан и Грузию, а РФ сделает невозможным дрейф Армении.

"События развиваются стремительно. Судите сами. Сегодня недалеко от границы с Нахичеванем (Азербайджан) был сбит российский вертолёт сопровождавший колонну 102 военной базы в Армении. Вопрос - куда они ехали. Сегодня же вице-спикер законодательного собрания Ульяновской области Илья Барабанов заявил что 31-я ДШБ направляется в Нагорный Карабах", - пишет Тышкевич.

Он напомнил, что это случилось на фоне освобождения Шуши, которое подтвердило руководство непризнанной "НКР", но опровергло руководство Армении.

Он считает, что конфликт будет заморожен, в то время, как остатки "НКР" продолжат существование с российскими миротворцами на линии соприкосновения.

Премьера Армении, по убеждению Тышкевича, отправят в отставку или ослабят его влияние. Но ключевые должности будут поставлены более лояльные к Кремлю персоны.

Из-за того, что обсуждение линии замораживания конфликта происходит по линии Турция - Россия, Минская группа ОБСЕ теряет смысл существования, считает он.

"Общая конфигурация: ключевое (усилившееся) влияние РФ в Армении, Турция получает Азербайджан и, вероятнее всего, усиление в Грузии. Бонусом - перспектива выхода на транспортные проекты", - пишет Тышкевич.

По мнению блогера, при реализации этого сценария возникает прямая угроза для Украины и Беларуси, так как Кремль будет демонстрировать, что имеет "успешный кейс" решения конфликта при своем "вмешательстве/посредничестве".

Напомним, 9 ноября Минобороны Азербайджана показало кадры из освобожденного города Шуша.