Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины

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Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Развязка данного этапа войны в Нагорном Карабахе близится и уже вырисовывается контур заморозки конфликта. 

Такими прогнозами поделился блогер Игар Тышкевич в Фейсбук. 

"Армения, вероятней всего, сохранит большую часть Нагорного Карабаха. Азербайджан получит большую часть оккупированных азербайджанских районов на юге и юго-востоке от НКР (в границах 1991 года)", - пишет он. 

По его словам, Турция усилит свое влияние на Азербайджан и Грузию, а РФ сделает невозможным дрейф Армении. 

"События развиваются стремительно. Судите сами. Сегодня недалеко от границы с Нахичеванем (Азербайджан) был сбит российский вертолёт сопровождавший колонну 102 военной базы в Армении. Вопрос - куда они ехали. Сегодня же вице-спикер законодательного собрания Ульяновской области Илья Барабанов заявил что 31-я ДШБ направляется в Нагорный Карабах", - пишет Тышкевич. 

Он напомнил, что это случилось на фоне освобождения Шуши, которое подтвердило руководство непризнанной "НКР", но опровергло руководство Армении. 

Он считает, что конфликт будет заморожен, в то время, как остатки "НКР" продолжат существование с российскими миротворцами на линии соприкосновения. 

Премьера Армении, по убеждению Тышкевича, отправят в отставку или ослабят его влияние. Но ключевые должности будут поставлены более лояльные к Кремлю персоны. 

Из-за того, что обсуждение линии замораживания конфликта происходит по линии Турция - Россия, Минская группа ОБСЕ теряет смысл существования, считает он. 

"Общая конфигурация: ключевое (усилившееся) влияние РФ в Армении, Турция получает Азербайджан и, вероятнее всего, усиление в Грузии. Бонусом - перспектива выхода на транспортные проекты", - пишет Тышкевич. 

По мнению блогера, при реализации этого сценария возникает прямая угроза для Украины и Беларуси, так как Кремль будет демонстрировать, что имеет "успешный кейс" решения конфликта при своем "вмешательстве/посредничестве". 

Напомним, 9 ноября Минобороны Азербайджана показало кадры из освобожденного города Шуша

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах, Игорь Тышкевич.

Автор:

Телеграф
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