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Отставки, ликование и паника: что происходит в Карабахе после взятия Шуши Азербайджаном

Отставки, ликование и паника: что происходит в Карабахе после взятия Шуши Азербайджаном
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - Anadolu

В Армении готовятся отправить в отставку исполняющего обязанности главы Службы национальной безопасности Микаела Амбарцумяна. 

Как сообщает Телеграм-канал Sputnik Азербайджан, он пробыл на этом посту около месяца. 

"Президент указ еще не подписал, но документ на подпись уже получил", - сказано в сообщении. 

В свою очередь Sputnik Армения заявляет, что преемником Амбарцумяна станет Армен Абазян. 

Тем временем, в соцсетях появились кадры того, как люди покидают Карабах и направляются в Армению 

Так на видео ниже видны длинные очереди из автомобилей на дороге из Ханкенди/Степанакерта в Армению. 

 

В Баку же люди вышли на улицы, празднуя взятие города Шуша. 

Некоторые из них танцуют прямо на проезжей части. 

Также был слышен гудок от кораблей в порту Баку. 

"Корабли в бакинском порту дали гудки в честь взятия Шуши под контроль ВС Азербайджана", - сказано в сообщении. 

Кроме того на улицах Баку также заметили украинский флаг, вывешенный в знак благодарности за поддержку.

"То, что называется - без лишних слов", - сказано в сообщении очевидцев. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также успел поздравить азербайджанский народ со взятием под контроль ВС Азербайджана города Шуша.

Как сообщалось ранее, о взятии города Шуша сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

Город имеет стратегическое значение и из-за своего расположения часто называется "ключом от Карабаха".

Примечательно, что российские политологи уже высказали мнение, что для Армении война уже проиграна

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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