Отставки, ликование и паника: что происходит в Карабахе после взятия Шуши Азербайджаном

В Армении готовятся отправить в отставку исполняющего обязанности главы Службы национальной безопасности Микаела Амбарцумяна.

Как сообщает Телеграм-канал Sputnik Азербайджан, он пробыл на этом посту около месяца.

"Президент указ еще не подписал, но документ на подпись уже получил", - сказано в сообщении.

В свою очередь Sputnik Армения заявляет, что преемником Амбарцумяна станет Армен Абазян.

Тем временем, в соцсетях появились кадры того, как люди покидают Карабах и направляются в Армению

Так на видео ниже видны длинные очереди из автомобилей на дороге из Ханкенди/Степанакерта в Армению.

Дорога из Ханкенди в Армению pic.twitter.com/sFPJIo4BAF — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) November 8, 2020

В Баку же люди вышли на улицы, празднуя взятие города Шуша.

Некоторые из них танцуют прямо на проезжей части.

Также был слышен гудок от кораблей в порту Баку.

"Корабли в бакинском порту дали гудки в честь взятия Шуши под контроль ВС Азербайджана", - сказано в сообщении.

Кроме того на улицах Баку также заметили украинский флаг, вывешенный в знак благодарности за поддержку.

"То, что называется - без лишних слов", - сказано в сообщении очевидцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также успел поздравить азербайджанский народ со взятием под контроль ВС Азербайджана города Шуша.

Как сообщалось ранее, о взятии города Шуша сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Город имеет стратегическое значение и из-за своего расположения часто называется "ключом от Карабаха".

Примечательно, что российские политологи уже высказали мнение, что для Армении война уже проиграна.