Отставки, ликование и паника: что происходит в Карабахе после взятия Шуши Азербайджаном

В Армении готовятся отправить в отставку исполняющего обязанности главы Службы национальной безопасности Микаела Амбарцумяна.
Как сообщает Телеграм-канал Sputnik Азербайджан, он пробыл на этом посту около месяца.
"Президент указ еще не подписал, но документ на подпись уже получил", - сказано в сообщении.
В свою очередь Sputnik Армения заявляет, что преемником Амбарцумяна станет Армен Абазян.
Тем временем, в соцсетях появились кадры того, как люди покидают Карабах и направляются в Армению
Так на видео ниже видны длинные очереди из автомобилей на дороге из Ханкенди/Степанакерта в Армению.
Дорога из Ханкенди в Армению pic.twitter.com/sFPJIo4BAF
— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) November 8, 2020
В Баку же люди вышли на улицы, празднуя взятие города Шуша.
Некоторые из них танцуют прямо на проезжей части.
Также был слышен гудок от кораблей в порту Баку.
"Корабли в бакинском порту дали гудки в честь взятия Шуши под контроль ВС Азербайджана", - сказано в сообщении.
Кроме того на улицах Баку также заметили украинский флаг, вывешенный в знак благодарности за поддержку.
"То, что называется - без лишних слов", - сказано в сообщении очевидцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также успел поздравить азербайджанский народ со взятием под контроль ВС Азербайджана города Шуша.
Как сообщалось ранее, о взятии города Шуша сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Город имеет стратегическое значение и из-за своего расположения часто называется "ключом от Карабаха".
Примечательно, что российские политологи уже высказали мнение, что для Армении война уже проиграна.