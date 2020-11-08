Шанс для Армении или начало бойни: политолог Путина проанализировал успех Азербайджана в Карабахе

После взятия Шуши, о котором Баку объявил в воскресенье, 8 ноября, вторая карабахская война закончилась полной победой Азербайджана.

Об этом заявил российский дипломат и политолог Сергей Марков, который активно поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

Он считает, что взятие ВС Азербайджана Шуши является главным моментом этой войны.

Эксперт заявил, что сейчас у Армении есть шанс прекратить боевые действия: "Если Пашинян даст приказ вывести всю армию Армении из Нагорного Карабаха, где эти войска в ближайшее время окажутся в окружении, то военные действия остановятся и начнутся мирные переговоры".

Если Ереван не согласится на это, война "может превратиться в добивание окруженных армянских войск, преданных из страха своим премьером".

"Всем уже ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью восстановит свой суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев становится национальным героем для Азербайджана как освободитель Нагорного Карабаха", - подытожил Марков.