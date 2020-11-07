Азербайджанские войска дошли до Шуши: грядет решающая битва за Карабах

Война между Арменией и Азербайджаном входит в решающую фазу. Войска Азербайджана вышли на подступы к городу Шуша, который имеет стратегическую важность для обороны Карабаха.

Ситуацию в войне за непризнанную "НКР" по состоянию на 7 ноября приводит Медуза.

Издание сообщает, что бои за Шушу дается тяжело для обоих сторон - армяне потеряли слишком много живой силы и техники за последний месяц, но атаковать город азербайджанским войскам мешает окружающая местность.

"Армяне попытаются выбить спецназ противника с дороги Шуша — Лачин и из окрестных лесов. У них нет другого выбора. Если Армения и карабахская армия не предпримут успешное контрнаступление в ближайшие дни, важнейшая линия снабжения будет потеряна; возникнет угроза столице непризнанной республики — Степанакерту, который находится в десятке километров от Шуши. Удержать оставшуюся территорию будет невозможно, а надежда на компромиссное политическое решение конфликта будет окончательно потеряна", - пишет издание.

По данным издания, надежд на успешное решение конфликта для Армении и "НКР" остается мало - обе армии, судя по всему, задействовали почти все свои резервы, да и ни одно крупное контрнаступление армянских сил не привело к успеху, но заканчивалось большими потерями.

Впрочем, до потери Шуши армянская армия может продолжать пользоваться преимуществом в рельефе, ведь полагающейся на тяжелую технику азербайджанской армии сложно наступать в горах.

В последние дни Азербайджан не применяет ударные БПЛА, ставшие причиной огромных потерь для армии Карабаха. И хоть пока не вполне ясна причина этого, в армии Армении намекнули на некий "военный секрет". Впрочем причина может крыться в плохой погоде - низкой облачности и тумане.