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Азербайджан занял больше десяти сел в Нагорном Карабахе: что там происходит 7 ноября

Азербайджан занял больше десяти сел в Нагорном Карабахе: что там происходит 7 ноября
12:01 Сегодня Телеграф

ВС Азербайджана всю ночь интенсивно обстреливали Степанакерт и Шуши. По предварительным данным, погибли три мирных жителя, сообщают в непризнанной НКР.

"В ночь на 7 ноября боевые действия продолжались на всех основных направлениях линии фронта. Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Каринта. Армянские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки атак ВС Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы", - говорится в сообщении на странице НКР в Facebook.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела в Шуши загорелось несколько жилых домов, в столице Карабаха есть разрушения. На местах работают отряды спасателей.

В Минобороны Азербайджана опровергают обстрелы Шуши.

В целом ночью ситуация в населенных пунктах Карабаха была неспокойной.

Карта боевых действий на 7 ноября

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отмечает, что азербайджанская армия в Нагорном Карабахе ещё освободила ряд важных населённых пунктов.

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Шуши — одна из важнейших точек в Карабахе. Помимо того, что город важен сам по себе как древний духовный и культурный центр, он является господствующей высотой по отношению к столице Карабаха Степанакерту.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, НКР, Обстрелы, Арцах, Степанакерт, Шуша.

Автор:

Телеграф
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