Баку заявляет об обстреле Арменией четырех армянских сел: ситуация в Карабахе 6 ноября

В Нагорном Карабахе до сих пор не утихают звуки обстрелов. 6 ноября ВС Армении обстреляли села Газьян, Гайнаг, Гапанлы и Гусанли Тертерского района.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

А тем временем подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные меры.

По предварительным данным, у 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии ВС Армении в Агдере возникли серьезные проблемы с обеспечением.

Кроме того, по данным ведомства, была прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием. Также имеются проблемы в управлении подразделениями.

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