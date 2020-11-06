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В войне за Карабах наметился переломный момент: карта боев и последние новости

В войне за Карабах наметился переломный момент: карта боев и последние новости
10:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Бои за Нагорный Карабах еще продолжаются, тем не менее Армения уже потерпела поражение в битве за центральный район НКР. В ночь на 5 ноября подразделения ВС Азербайджана перерезали ключевую магистраль Лачин-Шуши и добились стратегического успеха - выход на трассу разрывает армянскую оборону в Карабахе надвое.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Фейсбуке. 

По его мнению, теперь все снабжение армянского Карабаха завязано на единственной трассе Варденис-Мартакерт, которая с самого начала войны находится под обстрелом противника. В то время как Азербайджан продолжает наступление.

Следует отметить, что "несмотря на критическую обстановку, армянская армия продолжает сопротивление, сохраняет мотивацию, и, очевидно, ни с одного рубежа не собирается отступать без боя", - говорит эксперт.

Оперативная обстановка

В ночь с 4 на 5 ноября подразделения азербайджанской пехоты прорвались через горный массив на трассу Лачин - Шуши. Азербайджанцы вышли на ближние подступы к Шуши, и находятся, по заявлениям армянских бойцов, не далее чем в 3-4 км от города, а скорее всего - еще ближе, "на одном из видео армяне ведут огонь из 82 мм минометов, у которых 3 км - предельная дальность".

"Азербайджанцы используют смелую тактику просачивания и находят разрывы в боевых порядках армян, причем целый ряд пехотных подразделений действует самостоятельно и в отрыве от главных сил. Это показывает высокий уровень мотивации войск", - отмечает Бутусов.

А тем временем армяне активно отрабатывают район прорыва из артиллерии и минометов. "Артиллерию и танки в горный массив вслед за пехотой не затянешь, очевидно, у азербайджанцев работают минометы и гаубицы с большой дальности", - подчеркивает специалист.

По его словам, на данный момент обстановка способствует обороне - направления наступления легко просчитываются, азербайджанцы в горах скованны в маневре. "Дроны последние три дня применяются эпизодически и не оказывают системной поддержки войскам - новых видео нет, а армянская пехота открыто передвигается в окрестностях Шуши крупными группами. В этих условиях ВС Азербайджана вынуждена самостоятельно решать задачи в контактном бою, а в данных условиях это неизбежно приводит к значительным потерям и низкому темпу продвижения", - говорит эксперт.

Активизировались бои на севере на хребте Муровдаг, который вплотную примыкает к трассе Варденис-Мардакерт.

"Очевидно, азербайджанское командование, которое не может развернуть все силы в горных районах, будет растягивать резервы армян нанося удары по другим доступным направлениям.

Тем не менее, азербайджанцы продолжают прогрызать оборону в направлениях Шуши, Мартуни и Чартар. Причем очевиден охват Шуши с флангов. Азербайджанское наступление продолжается, но способность армян его остановить по-прежнему зависит от главного - борьбы за господство в воздухе", подчеркивает военный обозреватель.

Читайте также в материале "Телеграф": Армения заявила о наступлении в Нагорном Карабахе.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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