Армения заявила о наступлении в Карабахе: последние новости и карта

Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалось стабильно напряженной в ночь на 5 ноября, сообщает пресс-служба НКР.

По данным ведомства, войска Азербайджана предпринимали попытки атаковать на восточном, юго-восточном и южном направлениях линии фронта.

В Степанакерте отмечают, что за последние сутки боев вооруженные силы Азербайджана понесли тяжелые потери. Также две группировки азербайджанских войск попытались атаковать на севере Карабаха, однако эти подразделения были уничтожены.

Отмечается, что Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты в НКР. В частности, артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты Мартуни и Шуши. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

В свою очередь, Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в обстреле азербайджанских позиций. В Баку утверждают, что артиллерийскому удару подверглись позиции ВС Азербайджана в Товузском, Гедабейском и Дашкесанском районах.

При этом минобороны Азербайджана сообщает, что бои за прошедшие сутки шли на Агдеринском и Ходжавендском направлениях линии соприкосновения. В Баку утверждают, что азербайджанские войска полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку на фронте.

Карта боев за Нагорный Карабах по состоянию на 5 ноября

Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября с наступления войск Азербайджана. Трижды предпринимались попытки установить режим перемирия и вернуть стороны конфликта к переговорному процессу. Однако все они оказались неудачными.

Ранее, "Телеграф" сообщал что, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о готовности остановить войну, если Армения обязуется вывести войска с оккупированных территорий.