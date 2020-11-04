Азербайджан готов остановить войну против Армении: ситуация в Нагорном Карабахе 4 ноября

Второй месяц в Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои между азербайджанской и армянской армиями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о готовности остановить войну, если Армения обязуется вывести войска с оккупированных территорий.

«Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же", - сказал Алиев в интервью газете La Repubblica.

Согласно базовых принципов резолюций Совета Безопасности ООН, сначала Армения должна освободить пять районов, затем — еще два. Алиев подчеркнул, что Азербайджан уже освободил четыре района, а Армения, по его предложению, должна освободить Агдамский, Кельбеджарский, Лачинский районы.

В свою очередь, армия непризнанного Карабаха заявила, что обнаружила группу диверсантов в направлении вблизи крупного города Шуша, куда в последние дни приблизились азербайджанцы.

Традиционно, армянская сторона обвинила Баку в обстрелах мирных районов.