Армия Азербайджана взяла под контроль город Шуша: последние подробности сражений в Карабахе

По состоянию на 9 ноября в Карабахе не прекращаются сражения. А тем временем Азербайджан продолжает все больше оттеснять противника. Армия Азербайджана освободила город Шуша.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передают в телеграм канале "Раньше всех. Ну почти".

Там же показали и кадры с освобожденного города Шуша.

В то же время пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха заявил, что город Шуши полностью находится вне контроля карабахских сил.

Добавим, что "власти" непризнанной "НКР" также сообщили о том, что ВС Азербайджана находятся уже на подступах к Ханкенди (бывший Степанакерт).

Ранее сообщение о взятии Шуши в Карабахе под контроль Азербайджана 8 ноября вызвало отставку в Ереване, бегство людей в Армению и ликование в Баку.

Стоит напомнить, что ранее 9 ноября ожесточенные бои велись не только в Шуши но и на других направлениях.

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