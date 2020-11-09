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Армения и Азербайджан не прекращают бои в Карабахе, Путин готовится вмешаться в конфликт

Армения и Азербайджан не прекращают бои в Карабахе, Путин готовится вмешаться в конфликт
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф

Близ города Шуши в Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние армянской и азербайджанской стороны. Тем временем, вмешаться в конфликт, проведя переговоры в двухстороннем формате, намерены Турция и Россия.

Об этом сообщают Телеграмм-каналы Азербайджана и армии обороны Арцаха.

Близ города Шуши, о взятии которого 8 ноября сообщило Минобороны Азербайджана, в понедельник, 9 ноября, снова горячо. Как утверждают в МО Армении, здесь продолжаются бои.

Тем временем, передовую посетил президент Арцаха Араик Арутюнян, который пообщался с защитниками Степанокерта – бойцами армии и добровольцами.

Также армянская сторона сообщила, что в боя погибло 44 военнослужащих, а общее количество бойцов, которые отдали жизнь в Нагорном Карабахе, увеличилось до 1221.

В Минобороны Азербайджана рапортуют об успехах своей армии. В частности, отмечают, что был уничтожен армянский минометный расчет, который занимал позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района.

Что касается числа погибших, то по данным генпрокуратуры Азербайджана, уже 93 человека пали на поле боя, а 407 получили ранения.

9 ноября стало известно, о том, что проблеме карабахского конфликта была посвящено общение президентов Турции и России. В частности, Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу, а тот согласился. Стороны договорились о переговорах "в двустороннем формате, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ".

Взятие Шуши в Нагорном Карабахе стало праздником в Азербайджане, при этом зону конфликта активно стали покидать армяне. 

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Путин, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Эрдоган, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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