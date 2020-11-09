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Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября

Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
08:01 Сегодня Телеграф

Утром 9 ноября Армении заявила об ударах противника по Степанокерту. Азербайджан в свою очередь также фиксирует обстрелы подконтрольной территории и отмечает, что теснит врага. 

Об этом сообщают участники конфликта в социальных сетях.  

В 7:24 появилось сообщение о том, что Степанокерт в очередной раз был подвержен обстрелу. Удары наносились по центру города. 

Также заявлялось, что по Степанокерту вскоре после полуночи были выпущены кассетные боеприпасы, что привело к разрушению инфраструктуры. 

При этом служба ГСЧС Арцаха уточнила, что в город прилетали ракеты, жертв среди мирного населения нет, а в остальных населенных пунктах ночь прошла относительно спокойно. 

Баку отмечает, что позиции азербайджанской армии в ночь на 9 ноября подвергались обстрелам из пушек, минометов и стрелкового оружия. По данным Минобороны, бои продолжались на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Азербайджанским военным удалось вывести из строя или уничтожить технику противника: танк Т-72, пушку Д-30, минометный расчет, военный грузовик с боеприпасами. 

Напомним, что 8 ноября стало известно о взятии города Шуша. Это событие в Азербайджане назвали великим праздником.  Город находится всего в 15 км от Степанакерта, и обстановка в районе продолжает быть напряженной.

В сети появились кадры города Шуши, каким он был до перехода к армянской стороне. 

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Обстрелы.

Автор:

Телеграф
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