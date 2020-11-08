Появились фото, каким был и стал Шуши за 30 лет в Армении

В воскресенье, 8 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии города Шуша, а в сети напомнили, каким он был 30 лет назад.

"Известный французский фотожурналист Реза Дегати поделился в Instagram кадрами из города Шуша, сделанными три десятка лет назад", - сказано в сообщении Sputnik Азербайджан.

А вот таким он выглядит на архивных кадрах, сделанных в 1970 году.

Ниже приведены ролики, обнародованные уже в 2018 году.

В 2014 году пользователь Youtube Исмаил Исмаилов обнародовал ролик, где показывают сравнение города при Азербайджане и при Армении.

Отметим, что в ходе недавних обстрелов, город Шуша получил заметные повреждения, о чем сообщала служба по чрезвычайным ситуация непризнанной "НКР".

Как сообщалось ранее, на фоне новостей об освобождении Шуши, армяне массово покидают Карабах. А вот в Баку люди устроили масштабные празднования на улицах.