Не только Шуши: свежая карта, где идут бои в Карабахе 9 ноября

В Нагорном Карабахе до сих пор не утихают военные действия. Ожесточенные бои идут не только в Шуши но и на других направлениях.

Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передают в Телеграм канале Спутник Армения.

По предварительной информации, попытки противника атаковать были отброшены в направлении городов: Мартуни, Мартакерта, Тагаварда.

А тем временем, с раннего утра ВС Армении выпустили 24 артиллерийских снаряда по городу Тертер, а также по поселку Шихар и селу Газьян Тертерского района Азербайджана.

В результате обстрела значительный урон был нанесен нескольким домам, магазинам и линиям электропередачи.

Предварительно пострадавших нет.

Карта конфликта на Ближнем Востоке:

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