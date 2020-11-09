Азербайджан по ошибке сбил российский военный вертолет над Арменией: появилось видео

В сети появились кадры, на которых предположительно виден момент попадания ракеты в российский боевой вертолет, сбитый накануне в Карабахе.

Видео приводит Телеграм-канал "Раньше всех".

"В сети появились эти кадры, очевидцы утверждают, что на них запечатлен момент попадания ракеты в российский Ми-24", - говорится в подписи к видео.

Также он приводит фотографии с места крушения.

В МИД Азербайджана назвали случившееся случайностью и принесли извинения.

Также в заявлении говорится, что в Баку готовы выплатить компенсацию и заверяют, что трагический инцидент не был направлен против военнослужащих РФ.

"В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение ", - описали случившееся в МИД Азербайджана.

Как сообщалось, вертолет Минобороны России Ми-24 был сбит возле населенного пункта Ерасх во время сопровождения российской военной колонны.