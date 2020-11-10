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На примере Карабаха Украина увидела - завоеванные силой территории возвращаются тоже только силой, - Игорь Соловей

На примере Карабаха Украина увидела - завоеванные силой территории возвращаются тоже только силой, - Игорь Соловей
16:27 Сегодня Телеграф

Эксперт-международник Игорь Соловей проанализировал для «Телеграфа» объявление о завершении войны в Нагорном Карабахе, а также спрогнозировал, как могут события развиваться дальше.

«Военная операция не могла развиваться бесконечно долго: и у Азербайджана есть свой военный и политический "запас прочности", и ведущие страны мира (в том числе РФ, авторитет которой был существенно подорван) давят. Поэтому договоренность была бы - рано или поздно, – уверен эксперт. – Ускорило факт подписания соглашения с азербайджанской стороны и уничтожение российского вертолета. Это "казус белли" для РФ, что угрожало уже вступлением Москвы в войну. Видимо, поэтому Баку решил довольствоваться тем, что уже есть. И не воевать кроме Армении ещё и с Россией».

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Москва, по мнению эксперта, и так долго оттягивала свое вступление в войну. В том числе, потому что специально подыгрывала Баку, который ежегодно покупает у РФ оружия на 5 млрд. долларов. Такого себе рода «взятка».

По мнению Игоря Соловья, нельзя сказать, что кто-то сейчас в абсолютном выигрыше.

«Азребайджан не до конца решил свой вопрос - отвоевал не все территории. РФ уронила авторитет в Армении, не защитив её с самого начала, как обещала. Но сейчас компенсировала часть рейтинга, введя войска, чтобы не допустить полного разгрома армянской армии. Еще один плюс - для мировых политиков Кремль становится единственным адресатом, которому можно звонить, чтобы остановить войну на южном Кавказе. Ну, а Турция показала мощь своего военного оружия. А также расширила свое влияние - зашла на Южный Кавказ», – поясняет эксперт.

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Армения же, по его словам, проиграла - как военно, так и политически. Уже запущен процесс смены власти, которая 100% будет под Кремлем.

Игорь Соловей акцентирует, что договоренности сырые. К примеру, непонятна практическая роль Турции. Есть непонимание, как будут проводить линию разграничения и т.п. А поэтому в ближайшее время стороны будут пытаться закрепить все договоренности дополнительным соглашениям.

«Острая фаза войны, вероятно, закончится. Ни Азербайджан, ни Армения не хотят настроить против себя Вооруженные силы РФ. Войну "морозят". Но не факт, что через 5-10 лет Баку снова не предпримет мер, чтобы отвоевать остальную территорию», – прогнозирует эксперт. 

Международник также сформулировал главные выводы из этой ситуации для Украины: 

1. Захваченные военной силой территории просто так не возвращают. Их забирают - тоже с участием военно-политической силы.
2. Для возвращения территорий нужно много факторов, но главные: своя военная мощь и выбор удобного момента - чтобы исключить вмешательство в конфликт более сильных игроков.

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Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Игорь Соловей.

Автор:

Телеграф
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