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В сети заметили важный момент со сбитым в Армении вертолетом России

В сети заметили важный момент со сбитым в Армении вертолетом России
09:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter - S_vivat

9 ноября, в Армении на границе с Азербайджаном потерпел крушение вертолет Минобороны РФ Ми-24, - Азербайджан заявил, что сделал это из-за обстановки в регионе.

Однако место крушения находится далеко от зоны военных действий в Нагорном Карабахе.

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В Баку принесли извинения и объяснили, что инцидент произошел в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны.

Тем временем на карте видно, что ракетный удар по вертолету нанесли у Ерасха в Нахичеваньском районе Азербайджана, - на границе Армении по другую сторону от Нагорного Карабаха.

 

Смотрите еще одну карту, как далеко от Карабаха произошло падение сбитого военного вертолета: 

Азербайджан сбил военный вертолет Ми-24 России далеко от места боев в Карабахе - Карта, где это было

Как сообщал "Телеграф", сегодня в Нагорном Карабахе начала разворачиваться "миротворческая" миссия России, самолеты уже переносят военных и технику в регион.

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Карабах, Вертолет.

Автор:

Телеграф
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