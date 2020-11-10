В сети заметили важный момент со сбитым в Армении вертолетом России

9 ноября, в Армении на границе с Азербайджаном потерпел крушение вертолет Минобороны РФ Ми-24, - Азербайджан заявил, что сделал это из-за обстановки в регионе.

Однако место крушения находится далеко от зоны военных действий в Нагорном Карабахе.

В Баку принесли извинения и объяснили, что инцидент произошел в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны.

Тем временем на карте видно, что ракетный удар по вертолету нанесли у Ерасха в Нахичеваньском районе Азербайджана, - на границе Армении по другую сторону от Нагорного Карабаха.

Смотрите еще одну карту, как далеко от Карабаха произошло падение сбитого военного вертолета:

Как сообщал "Телеграф", сегодня в Нагорном Карабахе начала разворачиваться "миротворческая" миссия России, самолеты уже переносят военных и технику в регион.