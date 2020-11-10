В сети заметили важный момент со сбитым в Армении вертолетом России

9 ноября, в Армении на границе с Азербайджаном потерпел крушение вертолет Минобороны РФ Ми-24, - Азербайджан заявил, что сделал это из-за обстановки в регионе.
Однако место крушения находится далеко от зоны военных действий в Нагорном Карабахе.
В Баку принесли извинения и объяснили, что инцидент произошел в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны.
Тем временем на карте видно, что ракетный удар по вертолету нанесли у Ерасха в Нахичеваньском районе Азербайджана, - на границе Армении по другую сторону от Нагорного Карабаха.
#Ерасх | #Армения 09.11.20 Хотелось бы заметить, что армянский н.п. Ерасх, над которым был сбит российский вертолёт Ми-24, находится на границе с Нахичеванью, а не с Арцахом (Нагорным Карабахом)⇢ https://t.co/WlWvaGfXwu
https://t.co/DoSiIKlX5w
https://t.co/AV8kl5MFmC pic.twitter.com/TnSsS55EqB
— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) November 9, 2020
Смотрите еще одну карту, как далеко от Карабаха произошло падение сбитого военного вертолета:
Как сообщал "Телеграф", сегодня в Нагорном Карабахе начала разворачиваться "миротворческая" миссия России, самолеты уже переносят военных и технику в регион.