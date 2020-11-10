Появились новые фото и видео, как "миротворцы" Путина заходят в Карабах

Как только премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал трехсторонее соглашение, Россия отправила в Нагорный Карабах свой "миротворческий контингент". Таким образом еще утром, 10 ноября РФ начала вводить войска.

Об этом сообщили в Телеграм канале Спутник Армения.

Там также поделились видео с российскими миротворцами, а так же военной техникой, которые погрузились в самолет и вылетели в Карабах.

По предварительным данным, ожидается ввести около 2 000 человек. Операция по развертыванию началась с 6:00 утра по Москве.

В Минобороны РФ отмечают, что в Карабах вылетел уже девятый Ил-76 из Ульяновска с миротворцами.

Стоит напомнить, что ранее согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам.

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