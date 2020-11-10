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Армению лишили права голоса в Карабахе? Что сказали Саркисян и Пашинян (видео)

Армению лишили права голоса в Карабахе? Что сказали Саркисян и Пашинян (видео)
07:49 Сегодня Телеграф

Президент Армении Армен Саркисян не подписывал соглашение о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта и передаче ряда районов, а также части непризнанной "республики" Азербайджану. А премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что другого выхода у руководства страны не было.

Об этом они заявили в ночь на 10 ноября.

Саркисян сделал заявление, что инициирует политические консультации, которые помогут сохранить "национальную идентичность", поскольку урегулирование карабахского конфликта дело государственной важности. 

"Как Президент Республики, к сожалением отмечаю, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", - отметил Саркисян, комментируя подписания соглашения представителями Армении, Азербайджана и России. 

Сразу после появления информации об этом документе в Армении начались беспорядки. Протестующие против мирного выхода из конфликта в Нагорном Карабахе захватили здание правительства. Премьер-министр Никол Пашинян вышел в прямой эфир и заявил, что решение о прекращении конфликта в Карабахе было принято, исходя из положения на фронте.

"Мы воевали против террористов, Азербайджана и члена НАТО Турции. Наша армия воевала с честью. Преклоняюсь перед родными и близкими погибших. Я извиняюсь перед ними, что не смогли продолжить их дело на должном уровне. Это решение мы приняли, учитывая военную ситуацию и ее возможное развитие", - заявил Пашинян.

Минобороны и Генштаб Армении выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что армии пришлось противостоять серьезному противнику, но пришло время восстановить кровопролитие. Также в ведомствах призвали людей воздержаться от "действий, способных расшатать основы государственности".

Тем временем протестующие в Армении выступают за отставку Пашиняна, но для объявления импичмента нужно собрать больше половины голосов парламента. Сейчас большинство у правящей партии. 

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев высмеял Пашиняна в своем видео, заявив, что в подписанном соглашении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха, и его не будет, пока он остается на посту. 

Сегодня в Нагорном Карабахе должен прекратиться огонь

 

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Никол Пашинян, Армен Саркисян.

Автор:

Телеграф
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