В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие

На территории Армении возле границы с Азербайджаном потерпел крушение вертолет Минобороны РФ Ми-24. Об этом сообщают в российском и армянском военных ведомствах.

ЧП произошло возле населенного пункта Ерасх во время сопровождения российской военной колонны. По предварительной информации, погибли два человека, еще одному удалось выжить, но он серьезно пострадал.

В заявлении Минобороны России говорится, что вертолет обстреляли с переносного зенитно-ракетного комплекса.

Появились первые видео с места событий, однако инцидент имел место в вечернее время, потому на роликах мало что видно.

Этот инцидент может подлить масла в огонь, поскольку уже второй месяц продолжаются активные бои за Нагорный Карабах. Азербайджан берет под свой контроль все новые населенные пункты и крупные города. Президент России Владимир Путин, несмотря на ожидания Еревана, не оказал Армении безоговорочной помощи. По словам экспертов, в Кремле не захотели вступать в конфронтацию с Азербайджаном и поддерживающей его Турцией.