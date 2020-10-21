Скачать
Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине

Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман

Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
16:46 Сегодня Телеграф
Военная агрессия Кремля в 2014 году, которая привела к захвату Крыма и развязыванию войны на Донбассе, сильно повысила рейтинги власти и лично Владимира Путина. Однако сейчас позиции президента РФ понемногу падают, может ли это привести к новой войне и кто может стать жертвой на этот раз?

Об этом и не только во второй части интервью "Телеграфу" рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

- В 2014-2015 годах РФ вела ярую пропаганду, именуя украинцев "фашистами", "бандеровцами" и так далее. Отношение рядовых граждан было соответствующим. По данным недавного соцопроса, 42% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к россиянам. Изменилось ли отношение обычных жителей РФ к украинцам?

- Не стоит примитивизировать врага. Говорить, что все русские - империалисты и на одно лицо - это не соответствует действительности. В окружении моей семьи нет ни одного человека, поддержавшего аннексию Крыма. Нет ни одного моего друга, кто бы одобрял эту дикую внешнюю политику Кремля.

Леонид Гозман

Ядерный электорат Владимира Путина, на которого и были рассчитаны все эти авантюры, не перестал к вам плохо относиться, но эту часть населения перестали радовать эти мнимые "победы" над бандеровцами и прочие пропагандистские истории. Эйфории больше нет, плохое отношение к украинцам осталось. К стыду нашей страны, когда была история с аннексией Крыма, то таких людей как я, не одобрявших захват полуострова, было меньше 1%. Действительно, в 2014 году у подавляющего числа россиян была эйфория и настоящий праздник. Впрочем, третью годовщину аннексии отмечали с куда меньшим пафосом, праздник проводился уже не возле Кремля, как до этого, а на Воробьевых горах, там выступали какие-то артисты шестого эшелона, а на митинге гуляли какие-то студенты за 300 рублей. Атмосфера праздника ушла. Как нефть перестала быть драйвером российской экономики, так и Крым и наша агрессия перестали быть драйвером рейтинга Владимира Путина.

Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман

- Как по вашему мнению Путин относится к Зеленскому?

- Никакой инсайдерской информацией по этому поводу я не обладаю, однако мне кажется, что Владимир Владимирович его не уважает. В Украине были настоящие выборы и Зеленский пришел к власти демократическим путем, за него проголосовало огромное количество украинских граждан. А для Путина избранный человек является чужим по определению, он его не понимает. Своими для российского лидера являются те, кто пришел к власти путем заговора, переворота или чего-то подобного.

Путин и Зеленский

- А как же Дональд Трамп? Он переехал в Белый Дом в результате выборов...

- Дело в том, что Трамп и Путин ментально близки. Нахальство и демонстративное жлобство Трампа, когда он к примеру говорит "я могу любую бабу за причинное место схватить" - близко и понятно нашему руководству. Насколько мне доводилось слышать, до вступления в должность Трамп вел бизнес предельно нечестно, он любит манипулировать, врать и так далее. Все это ментально близко российской верхушке.

- В истории с "вагнеровцами" Лукашенко публично унизил Путина, заставив того писать какие-то письменные объяснительные и часами обсуждать это дело. В конце концов боевиков таки отдали России. Как сейчас строятся отношения между лидерами России и Беларуси?

- Лукашенко вызывает у Путина и его окружения чувство глубокого омерзения. Не исключено, что эти чувства взаимны. Но Лукашенко для Путина как жена, с которой нельзя развестись. Лукашенко постоянно кидал, унижал Путина, потому безусловно, что российскому президенту он неприятен. Но самое страшное для Кремля - победа революции. Им не так важно кто на троне, как важно, как он туда сел. Если к власти в Беларуси прийдет человек по воле народа, то это ночной кошмар для властей РФ. Беларусь и Россия действительно очень близки. Российские регионы в большей мере сильно похожи на города и поселки в Беларуси. Это не значит, что Беларусь не должна быть независимой или не должна идти в НАТО или ЕС. Но сходство с Россией действительно огромное. 

Поэтому победа революции в Беларуси для российской верхушки недопустима, она может стать фантастическим примером для россиян. Именно этого и боятся в Кремле. Путин был бы рад сместить Лукашенко и поставить там нормального, вменяемого человека, на котором не висит груз маразма, как над Александром Григорьевичем. Но главная задача Москвы сейчас - не допустить победы революции в Беларуси. Именно поэтому Путин продолжает поддерживать Лукашенко, хотя в долгосрочной перспективе Кремль его сместит. На его место могут поставить какого-нибуть скучного и неинтересного технократа, который поможет Кремлю достичь конечной цели - аннексировать Беларусь.

- Есть ли сейчас на политической карте Беларуси человек, который может занять место Лукашенко на переходном этапе? К примеру, Бабарико? По некоторым данным, встреча Лукашенко и Бабарико в здании КГБ Беларуси была частью договоренностей лидеров РБ и РФ.

- Не исключено, что появление Лукашенко в КГБ и встреча с оппозиционерами было требованием Путина. Стоит обратить внимание, что кроме Бабарико на встрече был Сергей Тихановский, который настроен более радикально, туда же приглашали Марию Колесникову, но она его (Лукашенко - Авт.) просто послала. Она, к слову, вышла едва ли не на первый план среди лидеров революции. Изначально, как мне видится, Бабарико устраивал российских лидеров, но сейчас он слишком близок к революции. Для Кремля идеальным преемником Лукашенко мог бы стать кто-то из окружения президента Беларуси, но не засвеченный в излишней близости к диктатору. К примеру, кто-то из министров или бывших министров, кто не связан с координационным советом и оппозицией.

Лукашенко и Бабарико в здании КГБ

- У нас по этому поводу шутят: "А вы знаете, что в Беларуси есть еще и премьер-министр?"...

- Да, примерно такая фигура. У нас же Мишустин стал премьером, его до этого никто особо не знал.

- Каким странам, кроме Беларуси, может грозить аншлюс?

- Без большой войны захват новых стра считаю невозможным. Давайте рассмотрим детально - очевидным вариантом, на первый взгляд, могут быть страны Балтии, но там ведь стоят войска НАТО. Безусловно, страны Запада в случае нападения не будут спешить прибегать к пятой статье договора НАТО о коллективной обороне, однако, если при нападении будет убит хотя бы один натовский военный, то Альянс не сможет это просто игнорировать. Это грозит ответом и полномасштабной войной. Контингент НАТО в принципе для этого и размещен в Литве, Латвии и Эстонии, чтобы он был живым щитом.

На Украину постоянно давят и угрожают, а вы все не здаетесь. Захват Молдовы маловероятен, скорее РФ может присоединить Приднестровье. Грузию - невозможно. Жертвой экспансии могла бы стать Армения, но с ней нет совместной границы. В Армении сложная ситуация, там время от времени высказывается идея растворения в России, но она не является доминирующей в обществе. Стоит подчеркнуть, то Путин безусловно ненавидит (премьер-министра Армении - Авт.) Никола Пашиняна, поскольку последний пришел к власти на волне революции.

- Азиатские республики могут попасть под удар?

- С бывшими совесткими республиками, которые находятся в Азии, все сложнее. В случае агрессии сразу же будет столкновение с мощным Китаем. Любую агрессию нужно как-то обосновать. Например, в Крыму, по версии Кремля, некие "бандеровцы" планировали вырезать все русскоязычное население. И в этот откровенный бред по началу даже верили, и тогда он стал формальным поводом для аннексии полуострова. В азиатских странах ничего подобного нет, русскоязычных граждан там мало, а значит такая война не приведет к национальному подъему, как это было в 2014 году. Ярким примером является сирийская война, с точки зрения политической консолидации российского общества она оказалась бесполезной. Среднестатистическому русскому абсолютно наплевать на Сирию, Башара Асада и войну одних арабов с другими.

Из азиатских стран я бы обратил внимание на Казахстан, на нашем ТВ как-то даже некоторые "эксперты" намекали на возможную войну против казахов. Казахстан - очень мощное государство, тесно связанное с Китаем. Тут будет прямое столкновение с Пекином. В Кыргыстане практически нет русских. В Туркменистане будет конфликт с Турцией. В сложившейся ситуации без большой войны я не вижу возможностей для России нового успешного захвата территорий.

- Несколько недель назад возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе и Азербайджан при поддержке Турции методично двигается вперед, беря под контроль все новые населенные пункты. Почему Россия вмешивается так минимально, по сути не предоставляя никакой помощи Армении, кроме разве медийной?

- В Кремле боятся новой российско-турецкой войны. Никто к ней не готов и никто ее не хочет. Это первая причина. Вторая - личная неприязнь к Пашиняну. Третья - возможно у нас просто нет сил помогать Армении. Одно дело - показывать мультики с суперракетами, а воевать по-настоящему - совершенно другое.

Нагорный Карабах карта

- Практически сразу после возобновления боев в Нагорном карабахе появилась такая теория, согласно которой Украина, Азербайджан, Молдова и Грузия могут вернуть свои захваченные территории, если одномоментно начнут военные операции. Что можете сказать по этому поводу? Хватит ли у России ресурсов вести войну сразу на четырех направлениях?

- Проблема с ресурсами у нас очевидно есть, но удерживать территорию дешевле, чем ее захватывать. Второй важный нюанс - все должны договориться, а этого не будет. Если все на самом деле договоряться, то может быть у кого-то и получиться. Я глубоко убежден, что не договоряться и все друг друга кинут.

Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном

- А если рассмотреть невоенные методы возврата территорий. Сейчас коронавирус стал стресс-фактором, который изменил многие казалось бы устаканенные вещи во всем мире. По предположениям некоторых экспертов, у Грузии появился реальный шанс вернуть Абхазию. Жителям захваченных территорий продолжают предоставлять медпомощь, а Россия их по сути бросила. Насколько реалистичен такой сценарий?

- Война между Грузий и Абхазий в 90-х была очень страшной, на каждом шагу были братские могилы. Задача восстановления суверенитета Грузии над Абхазией, по моему мнению, лежит больше в политико-психологической плоскости. Во время последней поездки в Абхазию года четыре назад я заметил, что уровень неприязни к Грузии и грузинам слишком высок. По моим наблюдениям, возвращения под контроль Тбилиси на данный момент выглядит нереалистично.

Автор: Ярослав Жаренов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Молдова, Эстония, Россия, Путин, Грузия, Лукашенко, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Литва, Латвия, Карабах, Приднестровье, Трамп, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Пашинян, Гозман, Леонид Гозман.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно о судьбе ОМОНовца из мемов про разгон простестов в Беларуси
02 Били в грудь и в лицо с локтя: в супермаркете Киева охрана поиздевалась над покупателем (фото)
03 Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования
04 Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе: свежая карта и видео боев
05 "Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине
У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине
Испуганные люди сидят на полу: появилось видео из захваченного банка в Грузии
Испуганные люди сидят на полу: появилось видео из захваченного банка в Грузии
&quot;Опасны так же, как и коронавирус&quot;: врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
"Опасны так же, как и коронавирус": врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
Нужно развивать новые направления: эксперт &quot;похоронил&quot; черную металлургию Донбасса
Нужно развивать новые направления: эксперт "похоронил" черную металлургию Донбасса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь