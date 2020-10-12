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Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе

Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
23:02 Пн, 12 Октябрь 2020 Телеграф Фото: twitter
Для Грузии шансом вернуть Абхазию является эпидемия коронавируса.

Каким образом может быть возможно мирное возвращение Абхазии для Грузии на данный момент "Телеграфу" рассказала журналистка Наталия Ищенко.

Своим видением ситуации она поделилась в соцсети Фейсбук.

Шанс для Грузии

На данный момент медицинская система в Абхазии совершенно не готова к вспышке коронавируса.

Со стороны РФ помощи не наблюдается.

Международные организации проявили традиционную чисто символическую активность.

В итоге непризнанная республика остается один на один с вирусом.

Но есть один момент.

Программа Грузии, по бесплатному лечению для жителей Абхазии все еще продолжает работать.

И Грузия активно принимает у себя сотни абхазов, позволяя им решить свои проблемы со здоровьем.

Поэтому впервые с конца 1980-х у страны появился шанс, что "два кавказские народы смогут вернуться к жизни без желания убить друг друга здесь и сейчас." - сообщила журналист.

Читайте также в материале "Телеграф": Владимир Зеленский верит, что существует возможность заключения сделки с РФ, результатом которой будет возвращение под контроль Украины Донбасса и Крыма.

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Грузия, Абхазия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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