Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе

Для Грузии шансом вернуть Абхазию является эпидемия коронавируса.

Каким образом может быть возможно мирное возвращение Абхазии для Грузии на данный момент "Телеграфу" рассказала журналистка Наталия Ищенко.

Своим видением ситуации она поделилась в соцсети Фейсбук.

Шанс для Грузии

На данный момент медицинская система в Абхазии совершенно не готова к вспышке коронавируса.

Со стороны РФ помощи не наблюдается.

Международные организации проявили традиционную чисто символическую активность.

В итоге непризнанная республика остается один на один с вирусом.

Но есть один момент.

Программа Грузии, по бесплатному лечению для жителей Абхазии все еще продолжает работать.

И Грузия активно принимает у себя сотни абхазов, позволяя им решить свои проблемы со здоровьем.

Поэтому впервые с конца 1980-х у страны появился шанс, что "два кавказские народы смогут вернуться к жизни без желания убить друг друга здесь и сейчас." - сообщила журналист.

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