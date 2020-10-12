Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе

Каким образом может быть возможно мирное возвращение Абхазии для Грузии на данный момент "Телеграфу" рассказала журналистка Наталия Ищенко.
Своим видением ситуации она поделилась в соцсети Фейсбук.
Шанс для Грузии
На данный момент медицинская система в Абхазии совершенно не готова к вспышке коронавируса.
Со стороны РФ помощи не наблюдается.
Международные организации проявили традиционную чисто символическую активность.
В итоге непризнанная республика остается один на один с вирусом.
Но есть один момент.
Программа Грузии, по бесплатному лечению для жителей Абхазии все еще продолжает работать.
И Грузия активно принимает у себя сотни абхазов, позволяя им решить свои проблемы со здоровьем.
Поэтому впервые с конца 1980-х у страны появился шанс, что "два кавказские народы смогут вернуться к жизни без желания убить друг друга здесь и сейчас." - сообщила журналист.
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