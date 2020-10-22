Бывшие союзники предъявили Путину претензии по Карабаху и выступили за Азербайджан

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08:40 Сегодня Телеграф
Руководство Турции считает ошибкой проведение переговоров по Нагорному Карабаху без участия Анкары и намерена поддержать Азербайджан не только за столом переговоров, но и на поле боя.

В Турции недовольны тем, что Россия не смогла урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, который обострился 27 сентября этого года. С того момента Азербайджан и Армения постоянно обмениваются ударами, причем перевес на стороне Баку.

В эфире телеканала CNN Turk вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что у России не получилось найти решение с использованием старых связей СССР, и что Турция в обязательном порядке должна была участвовать в переговорном процессе.

Анкара в очередной раз напомнила, что готова подставить плечо азербайджанской стороне, в том числе выделив по запросу Баку свои военные силы.

"Наш президент заявил об этом с первого дня (начала очередного витка конфликта в Нагорном Карабахе). Турция не колеблется, наш президент не колеблется", - подчеркнул Фуат Октай.

Появление турецких войск в Нагорном Карабахе должно будет означать и формальное противостояние с Россией, ведь в этом конфликте Москва изначально приняла сторону Армении. Правда, российская сторона физически никак не поддержала Ереван. Возможно, не решаясь испортить отношение с союзником Азербайджана. Ведь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл российского коллегу Владимира Путина своим "хорошим другом".

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А в свежем интервью, несмотря на недовольство переговорным процессом, вице-президент напомнил, что Турции и России удалось построить "наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса".

Также недавно Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским заявлял о поддержке территориальной целостности Украины, непризнании аннексии Крыма и "власти" боевиков на Донбассе, что вряд ли бы понравилось его союзнику Путину. 

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Турция, Азербайджан, Анкара, Баку, Карабах, Тайип Эрдоган.

Автор:

Телеграф
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