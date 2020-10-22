"Дипломатического решения нет": Пашинян призвал граждан отправляться на фронт

Премьер Армении Никол Пашинян считает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможным.
Об этом он заявил 21 октября, передает DW.
"Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с этого этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", - заявил Пашинян.
По его словам, Баку настроен достичь полной капитуляции Карабаха и призвал сограждан добровольно отправляться на фронт и бороться до конца.
"Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", - сказал премьер Армении.
Он призвал мэров всех армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение Главного штаба ВС Армении.
Азербайджан в свою очередь заявляет о приверженности мирному урегулированию ситуации в Карабахе.
"Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Заявления Пашиняна он назвал "очередной демонстрацией Арменией незаинтересованности в дипломатическом урегулировании карабахского конфликта".
"Этим заявлением именно руководство Армении признает, что целью Армении является оккупация территорий Азербайджана", - заявил Гаджиев.
Как сообщалось ранее, украинский политолог Анатолий Октисюк считает, что Азербайджан завершит войну в Карабахе за пару дней.