"Дипломатического решения нет": Пашинян призвал граждан отправляться на фронт

Пашинян считает, что мирно урегулировать ситуацию в Карабахе невозможно и призвал сограждан идти на фронт.

Премьер Армении Никол Пашинян считает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможным.

Об этом он заявил 21 октября, передает DW.

"Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с этого этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", - заявил Пашинян.

По его словам, Баку настроен достичь полной капитуляции Карабаха и призвал сограждан добровольно отправляться на фронт и бороться до конца.

"Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", - сказал премьер Армении.

Он призвал мэров всех армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение Главного штаба ВС Армении.

Азербайджан в свою очередь заявляет о приверженности мирному урегулированию ситуации в Карабахе.

"Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заявления Пашиняна он назвал "очередной демонстрацией Арменией незаинтересованности в дипломатическом урегулировании карабахского конфликта".

"Этим заявлением именно руководство Армении признает, что целью Армении является оккупация территорий Азербайджана", - заявил Гаджиев.

Как сообщалось ранее, украинский политолог Анатолий Октисюк считает, что Азербайджан завершит войну в Карабахе за пару дней.