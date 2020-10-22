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"Дипломатического решения нет": Пашинян призвал граждан отправляться на фронт

"Дипломатического решения нет": Пашинян призвал граждан отправляться на фронт
Обновлено 04:57 Сегодня Телеграф УНН
Пашинян считает, что мирно урегулировать ситуацию в Карабахе невозможно и призвал сограждан идти на фронт.

Премьер Армении Никол Пашинян считает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможным. 

Об этом он заявил 21 октября, передает DW

"Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с этого этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", - заявил Пашинян. 

По его словам, Баку настроен достичь полной капитуляции Карабаха и призвал сограждан добровольно отправляться на фронт и бороться до конца. 

"Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", - сказал премьер Армении. 

Он призвал мэров всех армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение Главного штаба ВС Армении.

Азербайджан в свою очередь заявляет о приверженности мирному урегулированию ситуации в Карабахе. 

"Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

Заявления Пашиняна он назвал "очередной демонстрацией Арменией незаинтересованности в дипломатическом урегулировании карабахского конфликта". 

"Этим заявлением именно руководство Армении признает, что целью Армении является оккупация территорий Азербайджана", - заявил Гаджиев. 

Как сообщалось ранее, украинский политолог Анатолий Октисюк считает, что Азербайджан завершит войну в Карабахе за пару дней

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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