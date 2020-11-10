В России соглашение по Карабаху сочли капитуляцией Путина перед Турцией

Соглашение Алиева, Пашиняна и Путина о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта является не только и не столько фиксацией военной победы Азербайджана и по существу Турции (что бесспорно), но в первую очередь (для Армении и России) юридической фиксацией неисполнения Россией двух ключевых международных договоров.

Об этом в своем телеграмм-канале заявил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

Речь идет о таких договорах, как о взаимопомощи между Россией и Арменией и о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которого являются Армения и Россия.

По обоим договорам Россия была обязана после получения обращения от Армении об угрозе от третьих стран оказать Армении политическую и при некоторых условиях военную помощь. Обращения были направлены Пашиняном Путину, но оставлены без удовлетворения.

Лев Шлосберг констатировал, что не только Армения, но и Россия этим соглашением приняла условия Турции.

Напомним, что 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно заявил о подписании заявления совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, армянская сторона возвращает Азербайджану контроль над несколькими территориями в районе конфликта, в Нагорный Карабах возвращаются беженцы (это должно происходить под контролем ООН), на линии соприкосновения будут дислоцированы российские миротворческие войска