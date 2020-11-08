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Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО

Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
19:34 Сегодня Телеграф Фото: ЖЖ

Возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса невозможно достичь путем переговоров в любом формате, даже если США будут их участником. 

Об этом сказал капитан Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах, пишет Obozrevatel.   

"Этими разговорами ни Крым, ни Донбасс не вернется", – сказал Табах.

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Он считает, что людям, которые ведут переговоры "очень комфортно", а потому они не захотят, чтобы переговорный процесс когда-либо завершился. 

"Они летают первым классом, живут в хороших гостиницах, кушают хорошую еду, получают прекрасные зарплаты. А еще их показывают по телевизору, они делают умные лица, их слушают", – отметил Табах.

Как сообщалось ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "План совместных шагов", в которых назвал дату выборов на оккупированных частях Донбасса. 

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Все по теме:

Крым, Донбасс, ОРДЛО, Гарри Табах.

Автор:

Телеграф
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