Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО

Возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса невозможно достичь путем переговоров в любом формате, даже если США будут их участником.

Об этом сказал капитан Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах, пишет Obozrevatel.

"Этими разговорами ни Крым, ни Донбасс не вернется", – сказал Табах.

Он считает, что людям, которые ведут переговоры "очень комфортно", а потому они не захотят, чтобы переговорный процесс когда-либо завершился.

"Они летают первым классом, живут в хороших гостиницах, кушают хорошую еду, получают прекрасные зарплаты. А еще их показывают по телевизору, они делают умные лица, их слушают", – отметил Табах.

Как сообщалось ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "План совместных шагов", в которых назвал дату выборов на оккупированных частях Донбасса.