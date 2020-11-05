Худший из вариантов: в Украине рассказали, как план Кравчука для Донбасса ударит по всей стране

План главы украинской стороны в ТКГ Леонида Кравчука по прекращению конфликта на Донбассе и проведения местных выборов в регионе навредит всей стране.

Об этом на своей странице в Фейсбук высказался аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его мнению, СЭЗ на Донбассе создаст "серую зону" для обхода налогов и отмывания денег, при том, что Украина будет еще и финансировать условия для этого.

Также олигархи получат возможность заново зарегистрироваться на ныне оккупированной территории и потом утверждать, что не выводили денег из Украины, поскольку Донбасс - ее часть.

Тем временем региональные элиты увидят, что власть может выполнить даже абсурдные требования, если достаточно пригрозить и повоевать. И это при том, что на последних выборах местные авторитеты и без того усилились, а Киев потерял основные рычаги давления.

Плохо могут воспринять поблажки в ОРДЛО и ветераны, которые заплатили кровью за украинскую независимость во время боевых действий за регион, а в итоге получат меньшие возможности развития бизнеса, чем сепаратисты и местные кланы.

"Идеи Кравчука по ОРЛДО - худший из вариантов, - подчеркнул Тышкевич. - Очень надеюсь, что у адекватной части группы хватит выдержки послать нах*** как идеи Кремля, так и желание Кравчука сыграть на тех же тезисах, но помягче".

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