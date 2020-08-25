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Зеленский: И Крым, и Донбасс "должны вернуться"

Зеленский: И Крым, и Донбасс "должны вернуться"
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Для столицы сейчас обе ситуации - и в Крыму, и на Востоке страны - в приоритете. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

"Обе ситуации в приоритете. Я не вижу разницы между ними. Лишь одна - на Востоке погибают люди. По этому человеческому фактору - для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне, потому что обе территории наши, они должны вернуться", - сказал Президент.

В то же время он от метил, что в случае с Крымом "ситуация еще более сложная". 

"В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более РФ. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", - от метил Глава государства. 

Он подчеркнул, что Украина не должна была позволить РФ "отобрать Крым", но на сегодня "мы не можем корить себя за то, что так получилось". 

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"Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность", - добавил Зеленский. 

Он также отметил, что на сегодня платформы для обсуждения Крыма не существует, за последние 6 лет её не было создано. 

"Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции. Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? - Да, собираюсь", - добавил Президент.

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Все по теме:

Украина, Крым, РФ, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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