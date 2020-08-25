Скачать
Вторник, 25.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"
Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"
В Украине объявлено штормовое предупреждение: Киев под ударом
В Украине объявлено штормовое предупреждение: Киев под ударом
Легендарный Роналдиньо вышел из тюрьмы
Легендарный Роналдиньо вышел из тюрьмы
25 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
25 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"

Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua
С 1 сентября украинцам повысят минимальную зарплату до 5 000 гривен.

Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.

За законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского проголосовали 295 нардепов.

Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).

"Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд грн за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга 3,5 млрд грн, что связано с отклонением фактического курса нацвалюты по отношении с иностранных в сравнении с прогнозом в бюджете на 2020 год, а также пересмотра прогноза доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн", - сказал министр финансов Сергей Марченко, выступая с трибуны парламента.

Повышение "минималки": в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского

"Так, доходы будут увеличены на 500 млн грн" - добавил он.

Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц - на 461 млн 337,8 тыс. грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн грн, а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн, указано в пояснительной записке.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что повышение "минималки" до 6,5 тысяч гривень реально осуществить до средины 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Минимальная зарплата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такая вкусная, и такая вредная: почему колбаса не полезна для организма
02 "Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости
03 Климкин о ситуации в Беларуси: Венесуэла в центре Европы и рядом с Украиной
04 Денис Шмыгаль обсудил с Маасом экономический форум в Берлине
05 Лукашенко с автоматом: в Кремле отказались комментировать поведение президента Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав изменил карантинные требования для школ
Минздрав изменил карантинные требования для школ
Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука
Полиция закрыла дело о гибели нардепа Тымчука
Власти пошли на встречу гражданам: Черновцы отказались ужесточать карантин
Черновцы отказались ужесточать карантин
Уникальные особенности: в Финском заливе найден затонувший корабль 17 века
Уникальные особенности: в Финском заливе найден затонувший корабль 17 века
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь