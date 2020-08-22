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Зеленский о повышении "минималки": Это не просто обещание

Зеленский о повышении "минималки": Это не просто обещание
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что повышение "минималки" до 6,5 тысяч гривень реально осуществить до средины 2021 года.

"(Бюджет, - ред) обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. 5 тыс. – это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тыс", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу днем, рассказывая о планах по повышению зарплаты в Украине и о том, как это скажется на государственном бюджете.  

Также он подчеркнул, что повышение очень опасно делать в короткие сроки.

"Во-первых, и в бюджете нет таких денег, но это и опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство, Национальный банк . Это общая позиция. 6 тыс. грн мы собираемся ввести с начала 2021 года, 5 тыс. сейчас – с 1 сентября. А потом в середине 2021 года будет 6,5 тыс", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что считает ошибочными опасения о том, что весь "бизнес пойдет в тень", поскольку есть разный бизнес.

"Есть бизнесмены которые понимают, что нужно платить налоги. А откуда тогда будет появляется эта социалка? Она же с неба не падает. Поэтому это повышение – то правильное, живое отношение к людям", - сказал Зеленский.

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Также, по словам президента, это комплексное решение, особенно необходимое в период, когда происходит коронакризис, и у людей нет денег.

Напомним, 6 августа Зеленский инициировал законопроект №3963, предусматривающий внесение изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Все по теме:

Зарплата, Минимальная зарплата, Владимир Зеленский, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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