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Зеленский о ситуации в Беларуси: Что касается кровопролития - ни в коем случае
Зеленский о ситуации в Беларуси: Что касается кровопролития - ни в коем случае
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Зеленский о ситуации в Беларуси: Что касается кровопролития - ни в коем случае

Зеленский о ситуации в Беларуси: Что касается кровопролития - ни в коем случае
13:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Владимир Зеленский убежден, что решить сложившуюся проблему в Беларуси можно только диалогом, а не насилием.

Беларуским властям и обществу стоит пойти друг другу навстречу и запустить формат диалога, не допустив при этом ни малейшего кровопролития.

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "Украина 24", который вышел 22 августа.

"Что касается кровопролития - ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", - заявил он.

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Также Зеленский отметил, что не хочет, чтобы что-то повлияло на отношения между "действительно похожими братскими народами "украинцев и белорусов". 

Ранее Зеленский уже высказывался о ситуации в соседней Беларуси. В первый день протестов он заявил, что для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Тремя днями позже он провел закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси. Президент заявил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

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Во время совещания детально проанализировали как внутриполитическую ситуацию в Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Какая ситуация сложилась в Беларуси:

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

19 августа саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента этой страны.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси. Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

В пятницу, 21 августа, новый номер международной и австралийской версий журнала The Guardian Weekly вышел с обложкой - посвящением женщинам Беларуси, участвующим в массовых протестах и выступающим против президентства Лукашенко.

Больше новостей по теме можно узнать перейдя по тегу "Беларусь".

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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