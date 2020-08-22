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Главная соперница Лукашенко не будет повторно бороться за президентское кресло

Главная соперница Лукашенко не будет повторно бороться за президентское кресло
08:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Светлана Тихановская отказалась от планов снова баллотироваться в президенты Беларуси.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не будет бороться за место главы государства, если будут организованя новые выборы.

Об таком своем решении она рассказала в интервью местному телеканалу "БелсатТВ".

"Я не планирую [баллотироваться - ред.] сама", — заявила Тихановская.

Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать

На вопрос, будет ли ее муж Сергей Тихановский, который сейчас арестован в Беларуси, баллотироваться в президенты страны, она ответила так: "Освобождение политзаключенных — одно из требований всех бастующих. Это одно из требований всего белорусского народа".

Тихановская убеждена, что процессом урегулирования ситуации в Беларуси должны власти республики без вмешательств иностранных государств. 

"Этот вопрос должен решаться внутри страны, без вмешательства извне. И именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в качестве посредника в переговорах с властями для прекращения того кризиса, который назрел в стране, и для проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов", — сказала Тихановская.

Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео

Какая ситуация в Беларуси:

В Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты. По итогам ЦИК победу одержал Александр Лукашенко (80,1%), его главный оппонент Светлана Тихоновская набрала 10,1%. Люди вышли на улицы с требованием провести новые выборы.

По всей стране начались массовые забастовки, рабочие крупных предприятий, врачи и деятели искусств выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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