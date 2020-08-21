Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать

Лукашенко утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофическую". Он добавил, что решит проблему "в ближайшие дни".

Об этом сообщает государственное информационное агенство БЕЛТА.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — заявил Александр Лукашенко.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, глава Беларуси добавил, что за протестами, якобы стоят США, цель которых — создать "санитарный кордон" между Украиной и балтийскими странами

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что "планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают". Он утверждает, что для этого создан некий "специальный центр под Варшавой".

Что происходит в Беларуси

В Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты. По итогам ЦИК победу одержал Александр Лукашенко (80,1%), его главный оппонент Светлана Тихоновская набрала 10,1%. Люди вышли на улицы с требованием провести новые выборы.

По всей стране начались массовые забастовки, рабочие крупных предприятий, врачи и деятели искусств выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.