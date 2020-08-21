Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Холодницкого уходит из САП, Венедиктова уже подписала приказ
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать

Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать
14:56 Сегодня Телеграф
Лукашенко утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофическую". Он добавил, что решит проблему "в ближайшие дни".

Об этом сообщает государственное информационное агенство БЕЛТА.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — заявил Александр Лукашенко.

Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, глава Беларуси добавил, что за протестами, якобы стоят США, цель которых — создать "санитарный кордон" между Украиной и балтийскими странами

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что "планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают". Он утверждает, что для этого создан некий "специальный центр под Варшавой".

Что происходит в Беларуси

В Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты. По итогам ЦИК победу одержал Александр Лукашенко (80,1%), его главный оппонент Светлана Тихоновская набрала 10,1%. Люди вышли на улицы с требованием провести новые выборы.

По всей стране начались массовые забастовки, рабочие крупных предприятий, врачи и деятели искусств выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь: видео
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема, которую я должен решать
Лукашенко о протестах в стране: Это моя проблема
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
В МОН утвердили 50 новых стандартов высшего образования
Совсем скоро: в Apple случайно &quot;слили&quot; дату выхода iPhone 12
Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь